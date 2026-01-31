María Corina Machado: Venezuela avanza de manera «irreversible» hacia la democracia

Cartagena de Indias (Colombia), 30 ene (EFE).- La opositora venezolana María Corina Machado dijo este viernes en el Hay Festival de Cartagena de Indias que su país avanza de manera «irreversible» hacia la democracia tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y los cambios que eso ha supuesto.

«El pueblo de Venezuela todavía no ha celebrado lo que sabemos ya es un camino irreversible e incontenible hacia la democracia y hacia el reencuentro», expresó Machado en una conversación con el periodista Michael Stott. EFE

