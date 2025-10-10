The Swiss voice in the world since 1935
María Corina Machado acepta el Premio Nobel de la Paz 2025 y lo dedica a «cada venezolano»

Caracas, 10 oct (EFE).- La líder opositora María Corina Machado aceptó este viernes, con «profunda gratitud», el Premio Nobel de la Paz 2025 «en nombre del pueblo de Venezuela, que -dijo- ha luchado por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor».

«A cada venezolano: este premio es tuyo. Es un reconocimiento a lo que hemos logrado juntos y un recordatorio de lo que aún falta. Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios hasta el final», expresó la exdiputada en un comunicado.EFE

