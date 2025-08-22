The Swiss voice in the world since 1935

María Corina Machado advierte que nueve presos políticos «han intentado suicidarse»

Caracas, 22 ago (EFE).- La líder opositora María Corina Machado advirtió este viernes de que nueve presos políticos recluidos en un centro penitenciario ubicado en el norte de Venezuela «han intentado suicidarse» recientemente a causa, denunció, del «trato despiadado que sufren y la depresión».

En X, la exdiputada alertó del deterioro de «la salud mental de muchos de los presos» que están en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, intervenida en 2023 por el Gobierno venezolano y convertida el año pasado en una prisión para albergar a personas acusadas de ser «guarimberos» (manifestantes violentos) y donde, según familiares, partidos de oposición y ONG, hay detenidos del contexto de la crisis desatada tras las elecciones presidenciales de 2024.

Machado aseguró que el deterioro se debe a «las condiciones inhumanas de reclusión y los tratos degradantes de los que son víctimas: la comida es muy escasa, podrida, llena de gusanos; las visitas son cada vez más cortas, les han reducido las llamadas telefónicas a sus familiares y las posibilidades de aseo son casi nulas». EFE

