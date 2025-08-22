María Corina Machado advierte que nueve presos políticos «han intentado suicidarse»
Caracas, 22 ago (EFE).- La líder opositora María Corina Machado advirtió este viernes que nueve presos políticos recluidos en un centro penitenciario ubicado en el norte de Venezuela «han intentado suicidarse» recientemente a causa, denunció, del «trato despiadado que sufren y la depresión».
En X, la exdiputada alertó del deterioro de «la salud mental de muchos de los presos» que están en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, intervenida en 2023 por el Gobierno y convertida el año pasado en una prisión para albergar a personas acusadas de ser «guarimberos» (manifestantes violentos) y donde, según familiares, partidos de oposición y ONG, hay detenidos del contexto de la crisis desatada tras las elecciones presidenciales de 2024.
Machado aseguró que el deterioro se debe a «las condiciones inhumanas de reclusión y los tratos degradantes de los que son víctimas: la comida es muy escasa, podrida, llena de gusanos; las visitas son cada vez más cortas, les han reducido las llamadas telefónicas a sus familiares y las posibilidades de aseo son casi nulas». EFE
