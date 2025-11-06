María Corina Machado afirma que América Latina y Venezuela viven «un momento decisivo»

3 minutos

Lima, 5 nov (EFE).- La líder de la oposición venezolana María Corina Machado afirmó este miércoles que América Latina y Venezuela «viven un momento decisivo», mientras en su país se enfrenta a una «estructura criminal» que, según dijo, «tiene que ser desmantelada con el apoyo de las democracias del mundo».

«América Latina vive sin duda un momento decisivo y muy especialmente mi país, Venezuela. En algunas de nuestras naciones la democracia ha sido totalmente destruida y en otras está siendo puesta a prueba», señaló Machado en un mensaje en video difundido durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE Ejecutivos) de Perú, el mayor foro empresarial del país, que se celebra en Lima.

La líder antichavista añadió que la libertad «ha dejado de ser un derecho garantizado» en la región «para convertirse en una causa» que se tiene «que defender todos los días».

«El populismo no se combate con más promesas, sino con verdad, con integridad y con resultados», enfatizó antes de afirmar que Venezuela «es un pueblo que, en medio de un dolor profundo, ha aprendido el valor y el precio de la libertad».

Machado ratificó que en su país se ha instaurado «un sistema criminal, un régimen narcoterrorista, que usa el terror, la violencia y el hambre como instrumentos de control» y que sostiene su poder en el «trafico con drogas, con oro, con armas, minerales y seres humanos».

«Nuestra tragedia se ha convertido en una advertencia cruda para toda América Latina, porque la democracia no muere de golpe, muere en silencio, cuando los ciudadanos se acostumbran a la mentira, como decía nuestro queridísimo maestro Mario Vargas Llosa, la democracia no sobrevive a la corrupción», sostuvo.

A pesar de ello, añadió que Venezuela ha comenzado «una nueva era», ya que actualmente «hay una esperanza concreta, tangible, cercana, de transición y de reconstrucción nacional, que pasa por desmantelar la estructura criminal y avanzar definitivamente en nuestra liberación y transformación».

«El mundo ha entendido que lo que enfrentamos no es una discusión política, sino una estructura criminal que tiene que ser desmantelada con el apoyo de las democracias del mundo», indicó.

Machado agregó que «la reconstrucción que viene» en Venezuela, cuando concluya este proceso, «no es solo económica o institucional, es por encima de todo, moral y espiritual».

«Va a ser un proceso muy difícil, pero infinitamente esperanzador, porque ya nada puede detener a un pueblo decidido a recuperar su destino», aseguró antes de enfatizar que «no existe neutralidad cuando la libertad está en juego».

Durante su presentación ante la CADE Ejecutivos, la líder opositora agradeció a IPAE Acción Empresarial, la entidad organizadora de la cita, por la invitación y dijo que «este foro refleja lo mejor del espíritu latinoamericano».

«Es un espacio donde se honra la verdad y se defiende la libertad con firmeza moral», dijo. EFE

dub /gad

(foto) (video)