María Corina Machado afirma que Delcy Rodríguez está «cumpliendo órdenes» de Trump

Washington, 16 ene (EFE).- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este viernes que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no tiene ningún acuerdo con el líder estadounidense, Donald Trump, y se limita a cumplir sus «órdenes».

«Delcy está cumpliendo órdenes, no está en un acuerdo», expresó Machado en una rueda de prensa en Washington tras recordar que en las anteriores iniciativas de diálogo el chavismo siempre se había salido «con la suya». EFE

