María Corina Machado afirma que Venezuela necesita pasar del «caos» a la «estabilidad»

2 minutos

Caracas, 13 oct (EFE).- La líder opositora de Venezuela y Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este lunes que su país necesita pasar del «caos» a la «estabilidad», que solo es posible, añadió, en «libertad».

Machado subrayó que los jóvenes son el «testimonio del coraje y del amor» que Venezuela «necesita para pasar de este caos al orden, a la estabilidad, a la excelencia y a la paz que solo es posible con libertad», tras compartir en su cuenta de X fotos de varias universidades del país en las que se exhiben pancartas con la palabra «libertad».

Este domingo, Machado afirmó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, «tiene los días contados», en una entrevista publicada en el diario argentino La Nación, tras dedicar a sus connacionales el Nobel de la Paz 2025 que le fue otorgado el pasado viernes.

La líder opositora aseguró que haber recibido el galardón «tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen», que se «da cuenta», añadió, de que el «mundo entero legitima» la lucha opositora mientras Maduro «está absolutamente aislado y tiene los días contados».

Desde 2024, Machado reclama lo que insiste fue la victoria del líder opositor Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado, en las presidenciales del 28 julio de ese año.

Según ella y la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática, González Urrutia fue el ganador de esta contienda, pese a que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó mandatario reelecto a Maduro.

La nobel de la paz dijo este domingo que el «próximo premio será la libertad» de su país, tras dedicar a sus connacionales el reconocimiento que le otorgó el Comité Noruego del Nobel.

En un vídeo que compartió en redes sociales, la exdiputada expresó que el galardón es «para los que no se rinden nunca» y «eligen la libertad como camino a la paz, cuando todo los empuja al odio». EFE

rbc/lb/fpa