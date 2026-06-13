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María Corina Machado agradece a Donald Trump por actuar contra grupos criminales y mafias

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Caracas, 13 jun (EFE).- La opositora venezolana y Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, agradeció este sábado al presidente de EE.UU., Donald Trump, por sus acciones contra «grupos armados, organizaciones criminales y mafias», entre ellos el Tren de Aragua, cuyo máximo líder murió en un operativo militar en la víspera, coordinado por ambos países y efectuado en una región minera del sureste de Venezuela.

El viernes, Trump anunció que el Comando Sur de EE.UU. «lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito» a Héctor Guerrero, conocido como Niño Guerrero, líder de la banda de origen venezolano y calificada como terrorista por Washington, un operativo en el estado Bolívar que fue posteriormente confirmado por Caracas. EFE

csm/jrg

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