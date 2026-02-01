María Corina Machado celebra excarcelación de activista detenido hace más de cuatro años

Caracas, 1 feb (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado celebró este domingo la excarcelación del activista y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, quien estuvo detenido más de cuatro años, acusado de los delitos de incitación al odio, terrorismo y «traición a la patria».

«Querido Javier, me conmueve verte finalmente abrazando a Teresa, tu mamá y a tu hermano José Rafael. Venezuela toda admira y respeta tu valentía y tu entrega», escribió la exdiputada en una publicación en X.

Machado sostuvo que en el país suramericano «habrá justicia», al tiempo que pidió la liberación de todos los presos políticos.

La ONG Foro Penal informó este domingo la excarcelación de Tarazona, quien estuvo detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que pasará a ser un centro deportivo y cultural, según informó el viernes la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«Ya en libertad junto a su madre y hermano José Rafael, quien también fue preso político en Venezuela», señaló la ONG en una publicación en X, donde compartió una fotografía del activista junto a su familia en una iglesia.

Entretanto, Fundaredes agradeció, a través de un comunicado publicado en Instagram la solidaridad, el acompañamiento y el apoyo constante de organizaciones nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos que «mantuvieron viva la exigencia de libertad y justicia».

«Durante más de cuatro años, su caso se convirtió en un símbolo de la criminalización contra defensores de derechos humanos en Venezuela, marcado por falta de garantías judiciales, el irrespeto al debido proceso y condiciones que vulneraron sus derechos fundamentales», apuntó.

Javier Tarazona fue detenido el 2 de julio de 2021, luego de acudir a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón (noroeste), a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por parte de funcionarios de la Policía, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según la organización.

El activista fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se desarrolló en una zona fronteriza entre ambos países ese año, ante la falta de datos oficiales.

El viernes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la propuesta de una ley de amnistía para liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los Gobiernos del chavismo.

Foro Penal ha confirmado hasta este sábado la excarcelación de 310 personas, en el marco de un anuncio de liberación de un «número importante de personas» por parte del Ejecutivo chavista el pasado 8 de enero. EFE

