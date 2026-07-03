María Corina Machado dice que no ha solicitado protección para regresar a Venezuela

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Caracas, 3 jul (EFE).- La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, dijo este viernes que no ha solicitado protección para regresar a Venezuela.

«Yo no, ni nuestros equipos, requerimos ni hemos solicitado ningún tipo de protección ni que se asigne ningún tipo de recurso a seguridad», indicó Machado en un encuentro virtual con la prensa.

«Todo el mundo me dice: ¿Quien te va a cuidar? Bueno, millones de venezolanos», añadió.

Tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, Machado anunció que regresaría al país y, posteriormente, denunció que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez le cerró el espacio aéreo para impedir su regreso.

Según The Wall Street Journal, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, habría presionado a Machado y frenado su viaje de regreso a Venezuela tras los terremotos que azotaron al país por temor a una crisis política.

Machado dijo hoy que los terremotos que han dejado al menos 2.595 muertos y 12.400 heridos, según el Gobierno, han evidenciado que Venezuela es un «Estado fallido».

«Esta semana ha evidenciado eso, la ausencia total de capacidades estatales (…). El país necesita certezas», añadió.

Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida. Las autoridades venezolanas la acusan de presuntos delitos relacionados con terrorismo, conspiración y traición a la patria, cargos que la dirigente rechaza. EFE

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