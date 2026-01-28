María Corina Machado dice que son «horas y días decisivos» para el futuro de Venezuela

Washington, 28 ene (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado declaró este miércoles, tras reunirse en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que son «horas y días decisivos» para el futuro de Venezuela.

«Puedo asegurar a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar porque tenemos el respaldo de las democracias más importantes del mundo y muy especialmente del Gobierno del presidente Donald Trump», declaró ante la prensa. EFE

