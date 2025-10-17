María Corina Machado dice que Venezuela «está cerca de recuperar la libertad»

Punta Cana (República Dominicana).- 17 oct (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, aseguró este viernes que su país «está atravesando la coyuntura más decisiva de su historia contemporánea», pero «está cada día más cerca de recuperar la libertad y la democracia».

Machado hizo estas declaraciones en un video reproducido en la 81º Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra hasta el domingo en el enclave turístico de Punta Cana, este de la República Dominicana.

La líder política denunció la censura y represalias en su país, una situación que describió como «sumamente grave» ya que la sociedad actual «se fundamenta en la información».

«Los dictadores y los criminales se esfuerzan como nunca para controlar la opinión pública. No solo censuran, cierran medios, persiguen periodistas; buscan crear una realidad paralela, ficticia, mediante maniobras de guerras sicológicas y desinformación», agregó en su intervención.

En su opinión, «el único modo de derrocar estos regímenes es con la prédica constante, tenaz e irrestricta de la verdad. Es absolutamente cierto que la verdad nos hará libres».

«Fue con la verdad por delante que los venezolanos pudimos destruir ese laberinto de mentiras que fraguó el chavismo» y «es así como hoy estamos desmontando su aparato represivo para transitar definitivamente hacia la verdad, la justicia y la paz».

Y concluyó: «El mal se alimenta de la mentira y la libertad se alimenta de la verdad. Venezuela será libre».

El pasado viernes, 10 de octubre, Machado obtuvo el Nobel de la Paz 2025 «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», según anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

La opositora, quien dedicó el premio a sus connacionales y al presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que haber recibido el galardón «tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen», en referencia al Gobierno chavista, que se «da cuenta», añadió, de que el «mundo entero legitima» la lucha opositora mientras Maduro «está absolutamente aislado».

El lunes, Machado dijo que solo podrá viajar en diciembre a Oslo a recoger el Nobel si Maduro deja de estar «en el poder», al denunciar «amenazas directas» en su contra, por las que permanece en la clandestinidad dentro de su país. EFE

