María Corina Machado en «algún lugar de Venezuela»: Estamos en el umbral de una nueva era

1 minuto

Redacción Internacional, 18 nov (EFE).- La opositora venezolana María Corina Machado aseguró este martes que Venezuela está «en el umbral de una nueva era», en la que el «largo y violento abuso de poder de este régimen» de Nicolás Maduro está «llegando a su fin».

«Una nueva Venezuela emerge de sus cenias, como un ave fénix», dijo la Premio Nobel de la Paz en un vídeo difundido en su cuenta de X con el título «Manifiesto de Libertad» y filmado «desde algún lugar de Venezuela», según se asegura en la grabación. EFE

