María Corina Machado expresa su dolor por la muerte del senador colombiano Miguel Uribe

2 minutos

Caracas, 11 ago (EFE).- La líder opositora de Venezuela María Corina Machado expresó este lunes su dolor por la muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, quien fue herido gravemente hace dos meses en un atentado en Bogotá, y dijo que su vida y su lucha acompañará por siempre a sus familiares.

«Con profundo dolor le hago llegar mis oraciones y cariño al pueblo colombiano por la trágica partida del senador Miguel Uribe Turbay», señaló la exdiputada en una publicación en X.

Machado indicó que desde Venezuela se comparte el dolor por la pérdida de un «gran amigo, valiente, generoso y comprometido».

«Luchar por la libertad y la paz de Colombia y Venezuela es la mejor forma de honrar su memoria», añadió.

El partido Vente Venezuela, que lidera Machado, sostuvo, en un comunicado también publicado en X, que jamás olvidará que el senador colombiano fue una «de las voces más firmes y consecuentes en la defensa de la libertad y la democracia» en el país caribeño, causa que, destacó, «también hizo suya».

«Condenamos el violento atentado que acabó con su vida y exigimos que haya pronta justicia. El destino de nuestras naciones no puede ser otro que el respeto a las ideas y la libertad, y no descansaremos hasta hacerlo posible», apostilló.

Uribe Turbay, de 39 años, y miembro del partido de derecha Centro Democrático, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada a la 01:56 hora local (06:56 GMT), según el último parte médico.

El político recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en el barrio bogotano de Modelia el pasado 7 de junio como parte de sus actividades para obtener la nominación de su partido para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.EFE

