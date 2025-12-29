María Corina Machado felicita a Asfura por elección presidencial en Honduras

2 minutos

Redacción América, 29 dic (EFE).- La líder opositora de Venezuela y nobel de la paz, María Corina Machado, felicitó este lunes a Nasry ‘Tito’ Asfura, quien fue declarado presidente electo de Honduras el pasado 24 de diciembre, tras un largo y polémico proceso de recuento por un ajustado resultado electoral y denuncias de fraude.

«Mi cariño y reconocimiento a todo el pueblo de Honduras y mis felicitaciones a su Presidente Electo, Tito Asfura, por su victoria», publicó la dirigente en X.

Machado afirmó que, con este resultado, Honduras ratificó «su vocación democrática» y su «decisión de contribuir a lograr un hemisferio más libre, más próspero y más seguro».

En este sentido, indicó que «la liberación de Venezuela es indispensable para este propósito» y aseguró que cuenta con el nuevo gobierno hondureño «como aliado fundamental para la transición» en el país suramericano.

«En nombre de los venezolanos, le deseo el mayor de los éxitos y le ratifico nuestro apoyo. Muy pronto construiremos fuertes lazos entre nuestras dos naciones libres y democráticas», declaró.

Con 99,93 % de las actas escrutadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró el pasado miércoles presidente electo al conservador Asfura, del Partido Nacional, con 40,27 % de los votos, apenas 0,74 puntos porcentuales por encima del candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Honduras celebró sus comicios el 30 de noviembre, pero el polémico proceso se extendió porque estuvo marcado por la estrechez de resultados, sumada al retraso en su divulgación, amenazas contra dos consejeras del CNE y las divisiones internas que debilitaron la credibilidad del organismo electoral.

El clima de incertidumbre y desconfianza se profundizó luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, respaldara a Asfura, lo que el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) calificó como una «injerencia extranjera».

Este martes 30 de diciembre se cumple el plazo legal para la proclamación de los resultados definitivos. El ente electoral avanza contra reloj para culminar un escrutinio especial y declarar los vencedores del resto de los cargos en disputa (alcaldes y diputados).

Si el CNE no lo hace en este período, el asunto pasará al Parlamento, cuyo presidente, Luis Redondo, del Partido Libre, ha advertido que la Comisión Permanente convocará al pleno para realizar «el escrutinio de cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)», un escenario que la oposición tilda de inconstitucional. EFE

