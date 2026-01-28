María Corina Machado pide una «transición real» en Venezuela tras reunirse con Marco Rubio

Washington, 28 ene (EFE).- La líder opositora venezolana, María Corina Machado, pidió este miércoles, tras reunirse en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que haya una «transición real» en Venezuela.

«Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando en facilitar una transición real. Esto no es una transición a la rusa donde se quedan las mafias en el poder», respondió a la prensa al ser cuestionada si estaría dispuesta a entrar en un Gobierno de transición con la presidenta encargada, la chavista Delcy Rodríguez. EFE

