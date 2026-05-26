María Corina Machado recuerda en Panamá a los miles de venezolanos que cruzaron el Darién

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Ciudad de Panamá, 25 may (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado recordó este lunes, durante su último día en Panamá, a los miles de migrantes de Venezuela que cruzaron la peligrosa selva del Darién, la frontera natural con Colombia, en su trayecto hacia Norteamérica en busca de mejores condiciones de vida.

«Más de 500.000 venezolanos han cruzado el Darién en busca de libertad. Muchos se quedaron en el camino», dijo Machado en el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá (Parlamento) durante una intervención especial.

La selva del Darién fue el epicentro de la grave crisis migratoria regional en los últimos años. Por allí llegaron a pasar a diario más de mil migrantes, la gran mayoría venezolanos, en su camino hacia EE.UU. en busca de una mejor calidad de vida.

Solo en 2023, las autoridades panameñas contabilizaron 520.000 transeúntes, después de años de un aumento progresivo que provocó una crisis en la zona.Tras cruzar la selva, plagada de peligros naturales y la presencia de grupos armados, los migrantes eran acogidos en albergues habilitados por el Gobierno de Panamá y organizaciones humanitarias.

Esos trayectos migratorios fueron recordados hoy por Machado durante la entrega de la llave de Ciudad de Panamá por parte de la alcaldía y su intervención en el Parlamento panameño, en uno de los últimos actos de su visita al país centroamericano que concluyó la tarde de este lunes.

«Aquí muchos cayeron y no pudieron continuar. Y muchos de ustedes los acogieron después de esa dura travesía. Hoy muchos, la inmensa mayoría, se preparan para hacer el recorrido en sentido inverso y los estaremos esperando con nuestros brazos abiertos», señaló la líder opositora en la sede municipal de la capital panameña.

Según el proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 450 migrantes desaparecieron a su paso por el Darién desde 2014, con un pico de 172 en 2024. Muchos migrantes consultados por EFE relataban haber visto cadáveres durante su travesía por la selva.

«Ciudadanos distintos»

Pero una serie de políticas antimigratorias desde 2024, primero por el Gobierno panameño de José Raúl Mulino y después con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, hicieron que se desplomara el paso de migrantes por el Darién, y en la actualidad sea casi nulo.

En su defecto, y en menor medida, ahora el flujo migratorio es «inverso»: los migrantes que antes llegaban a pie al norte, ahora bajan hacia al sur de regreso a sus países tras el endurecimiento de las deportaciones con el retorno de Trump y el fin de las vías regulares de acogida.

El año pasado, 22.000 personas, en su gran mayoría venezolanos, cruzaron de Panamá a Colombia vía marítima.

«Regresan ciudadanos distintos que han vivido experiencias muy dolorosas, pero también han conocido la cara más hermosa de la solidaridad internacional como la que hoy estamos viendo aquí», continuó Machado desde el Municipio de Panamá.

La estadía de la Premio Nobel de la Paz en Panamá, que concluyó hoy, estuvo marcada por la confirmación de su candidatura presidencial en unas futuras elecciones «limpias y libres» en Venezuela, como parte del plan de tres fases establecido por EE.UU. tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Además tuvo un encuentro con la diáspora venezolana en Panamá y dirigentes opositores, así como otras reuniones como la que mantuvo el domingo con la candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático.

Además, este lunes se reunió con Mulino, uno de sus grandes aliados en el continente, con el que coincidió en la necesidad de «avanzar para encontrar una solución democrática que traiga la estabilidad» a Venezuela. EFE

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