María Corina Machado se reúne con candidata uribista a una semana de elección colombiana

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Bogotá, 25 may (EFE).- La líder opositora venezolana y premio nobel de la paz María Corina Machado se reunió en Panamá con la candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, y le expresó su apoyo a su aspiración política y a la democracia en su país, informaron este lunes fuentes del comando electoral de Valencia.

La reunión tuvo lugar el domingo por la noche, después del cierre de la campaña para los comicios que se celebrarán el próximo domingo. Valencia estuvo acompañada por María Claudia Tarazona, viuda del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien murió el 11 de agosto del pasado año, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.

Machado destacó ante Valencia y Tarazona el «momento decisivo de la historia y la vida de Colombia y de Venezuela», ya que además de las elecciones colombianas del día 31, en Venezuela se están dando cambios importantes tras la operación militar de Estados Unidos que el pasado 3 de enero depuso a Nicolás Maduro.

«Sabemos nosotros que los destinos de nuestras naciones, de nuestros pueblos, están absolutamente unidos, nos une el pasado el presente y también el futuro», manifestó Machado.

La nobel de la paz agregó: «esta lucha que estamos dando es por nuestros hijos, para que puedan tener naciones donde puedan crecer llenos de oportunidades, con luz, con paz, con el respeto y la igualdad ante la ley por los que tanto hemos luchado».

Machado dijo estar segura de que cada colombiano votará «con conciencia histórica, con responsabilidad y con profundo amor hacia su país y su familia».

Las encuestas de intención de voto sitúan a Valencia en tercer luga, por detrás del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico -el partido del presidente, Gustavo Petro- y del ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

La candidata presidencial colombiana definió a María Corina Machado como «una heroína que ha hecho tanto por la democracia y la libertad en Latinoamérica» y añadió que «es el símbolo de la resiliencia y de la capacidad, pero sobre todo es el símbolo de la mujer líder».

«La historia continua y no vamos a caer en el abismo hondo por el que se fue Venezuela, vamos a luchar por nuestra democracia, por nuestra libertad», enfatizó la candidata del Centro Democrático. EFE

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