María Corina Machado se reunirá el lunes con la CIDH en Washington D.C.

1 minuto

Nueva York, 8 feb (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunirá mañana lunes con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C.

Según anunció este domingo el equipo de comunicaciones de Machado, la reunión tendrá lugar a las 10:30 hora local (15:30 GMT) en el edificio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La política hará declaraciones a la prensa tras el encuentro, de acuerdo con su equipo.

La reunión tiene lugar después de que el dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado y uno de los mayores críticos del chavismo, fuese excarcelado tras más de ocho meses de prisión.

Esta liberación se dio en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado hace un mes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383.

Desde la captura de Maduro, la Administración de Donald Trump ha establecido relaciones con el Gobierno de la presidenta interina, la chavista Delcy Rodríguez, y asegura que está bajo su tutela. EFE

asg/hbc/gpv