María Corina Machado se reunirá en España con el líder del PP y la presidenta de Madrid

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Madrid, 9 abr (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, se reunirá la próxima semana en Madrid con el presidente del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del mismo partido.

Así lo confirmaron a EFE fuentes del PP, principal partido de la oposición en España, que precisaron que el encuentro con Feijóo tendrá lugar el próximo viernes 17 en la sede nacional del PP de Madrid.

Además, Machado mantendrá un encuentro con Ayuso y con el alcalde de Madrid, el también conservador José Luis Martínez-Almeida.

La opositora venezolana confirmó el pasado martes que estará en España la próxima semana a través de un vídeo en el que, junto al excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, hizo una invitación para encontrarse el día 18 con los venezolanos que residen en España.

Todavía se desconocen los detalles de la agenda de Machado, pero fuentes del Senado informaron el miércoles a EFE de que Machado hará una visita a la Cámara Alta el lunes 20 y está previsto que ese día se reúna con su presidente del Senado, Pedro Rollán.

En una entrevista en la radio pública RNE, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró el miércoles que no tiene «ningún inconveniente» en recibirla, pero no le consta que lo haya solicitado. EFE

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