María Corina Machado trasladó a Trump su deseo de regresar a Venezuela «lo antes posible»

1 minuto

Washington, 16 ene (EFE).- La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reveló este viernes que durante la reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, le trasladó su deseo de regresar a Venezuela «lo antes posible».

«Por supuesto que insistí en mi deseo de regresar a Venezuela lo antes posible, y lo haré. Evidentemente discutimos todo lo que ello implica», expresó en una rueda de prensa en Washington. EFE

er/lnm

(foto)(video)