María Kolésnikova recibe en persona el Premio Carlomagno que le fue concedido en 2022

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(Actualiza con declaraciones de Kolésnikova al recibir el premio y de Armin Laschet, presidente del organismo responsable del galardón)

Berlín, 14 mar (EFE).- La opositora bielorrusa María Kolésnikova recibió este sábado en un acto en Aquisgrán, en el oeste alemán, el Premio Carlomagno que le fue concedido en 2022 junto a las también figuras de la oposición al régimen de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia Svetlana Tijanóvskaya y Veronika Zepkalo.

Kolésnikova recibió en una ceremonia especial en el Ayuntamiento de Aquisgrán el premio que le fue concedido pero que no pudo recoger en persona en 2022 junto a Tijanóvskaya y Zepkalo por encontrarse en la cárcel en Bielorrusia.

«Este premio no sólo me pertenece a mí. Pertenece a todos los que han creído, luchado y no han abandonado», dijo en su discurso de agradecimiento, en el que hizo un llamamiento a favor de la libertad y la democracia.

«La democracia vive de que la gente hable. De que se haga responsable. De que nos apoyemos» y, aunque «a veces la voz del agresor parezca la más fuerte, eso es un engaño, nuestras voces deben ser más fuertes, la voz de la libertad, de la dignidad, de la solidaridad», abundó.

A Kolésnikova se la conoce por ser «el corazón» de las protestas violentamente reprimidas que tuvieron lugar en agosto de 2020 contra el fraude electoral en Bielorrusia.

En 2021, Kolésnikova, premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de 2020, fue condenada a once años de prisión por decisión del Tribunal del distrito de Minsk, acusada de haber creado y liderado una organización extremista para tomar el poder.

Kolésnikova, acogida por Alemania junto al también opositor Víctor Babariko, formaba parte de la lista de 123 opositores liberados por Lukashenko el pasado diciembre.

Armin Laschet, presidente del directorio que otorga el premio, invitó a no olvidar la situación de la sociedad civil en Bielorrusia en un momento geopolítico marcado por la guerra de Rusia contra Ucrania y la guerra en Oriente Medio.

«Bielorrusia está frente a la puerta de nuestra casa» y «Europa debe adoptar un papel diplomático fuerte en el mundo. Esto incluye abrir con confianza y determinación sus propios canales diplomáticos hacia Bielorrusia en favor de los derechos humanos y la libertad», dijo Laschet, quien también preside la comisión para Asuntos Exteriores de la Cámara Baja del Parlamento o ‘Bundestag’.

El Premio Carlomagno es la máxima condecoración alemana al europeísmo y distingue a personas, entidades o símbolos relevantes de la política, la economía y la cultura que han contribuido a fomentar los ideales de la unidad de Europa.

Draghi, el próximo premiado

En el pasado, también lo recibieron el expresidente del Gobierno español Felipe González, el jefe de Estado francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel.

A principios de año, el directorio responsable del premio informó de que el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exprimer ministro italiano Mario Draghi lo recibirá en 2026 por sus aportes a la unidad europea.

Draghi, según el directorio del Premio Carlomagno, será condecorado por «su inquebrantable determinación» europeísta en una ceremonia que se celebrará en Aquisgrán el 14 de mayo. EFE

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