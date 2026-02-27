María Peláe sorprende en Viña y se convierte en la mejor intérprete folclórica

2 minutos

Viña del Mar (Chile), 27 feb (EFE).- La cantante malagueña María Peláe sorprendió en Viña del Mar y fue premiada con la Gaviota de Plata a mejor intérprete en la competencia folclórica con su canción «Que vengan a por mí».

Gracias a sus actuaciones en las fases preliminares, María Peláe alcanzó el reconocimiento como mejor artista folclórica y recibirá, asimismo, un premio económico de 11.000 dólares por su éxito.

La artista española se quedó a las puertas de la final a mejor canción pero fue distinguida con el galardón, algo que gustó al público de Viña del Mar al haber mostrado su agradecimiento a la artista cada vez que se subió al escenario de la Quinta Vergara.

Desde el propio recinto viñamarino, María Peláe atendió a EFE y declaró que estaba «súper contenta de haber tenido este reconocimiento» y que ha sido un gran «honor y presión representar a España por primera vez en la categoría folclórica del festival».

«Que vengan a por mí», la canción que representó durante el festival María Peláe, es una canción reivindicativa que pretende defender a colectivos y minorías ante las situaciones actuales.

La propia Peláe, días antes de su segunda actuación, explicó a EFE que la composición tiene como significado reivindicar a todas las personas a las que «han puesto en una lista sin nosotros apuntarnos en ellas» en relación a los ataques a minorías.

«Vamos a perseguir al que es diferente, vamos a perseguir al que tiene otra condición sexual, vamos a perseguir al que sea de una minoría», agregó.

Este premio a mejor artista folclórica, siendo España debutante en la categoría, se suma al triunfo de Antoñito Molina como mejor canción en la categoría internacional, lo que deja un doble reconocimiento para delegación española en el Festival Internacional de Viña del Mar, el más importante de Latinoamérica. EFE

