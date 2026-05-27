Maradona tuvo «en jaque» al equipo médico tras su cirugía, dice el exdirector de una clínica

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Diego Maradona se quitó varias veces el acceso venoso y tuvo «en jaque» al equipo médico tras someterse a una cirugía en la cabeza, en un cuadro atribuido inicialmente a su abstinencia alcohólica, declaró este martes un exdirector médico en el juicio en Argentina por su muerte.

Pablo Dimitroff, exdirector médico de la clínica donde Maradona fue operado el 3 de noviembre de 2020, sostuvo que la institución desaconsejó la internación domiciliaria y propuso derivarlo a un centro de rehabilitación y desintoxicación. Sin embargo, el astro fue trasladado a una vivienda en el norte de Buenos Aires donde murió 22 días después.

Tras la cirugía, el equipo médico empezó «a tener problemas para que (Maradona) entendiera que tenía que quedarse quieto», dijo Dimitroff en calidad de testigo.

«Ahí empezaron otros problemas que la doctora Cosachov inicialmente atribuyó a una abstinencia alcohólica», añadió en referencia a la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las acusadas.

«Hasta el final de la internación, el 11, fue lo que nos tuvo en jaque. Hubo momentos en que era difícil tener controlado al paciente, se sacó varias veces el acceso venoso, hubo que darle medicación sedante, anticonvulsionante, en dosis importantes», señaló Dimitroff, quien agregó que en ocasiones fue necesario sujetar al exfutbolista.

«Frente a este escenario y teniendo necesidad de rehabilitación motriz y desintoxicación de este hábito de consumo de sustancias, parecía que el lugar para que continuara su tratamiento no era su domicilio», añadió el entonces director de la Clínica Olivos.

El juicio cuestiona tanto la pertinencia como las condiciones de la internación domiciliaria que terminó con la muerte del ídolo a sus 60 años por un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar.

Según Dimitroff, pese a sus recomendaciones, el entorno de Maradona decidió internarlo en una casa alquilada en Tigre, al norte de Buenos Aires, al considerar que él no aceptaría otra alternativa.

Más temprano declaró el neurocirujano Pablo Rubino, quien participó de la intervención y aseguró que «sobraban los motivos para una correcta indicación de operar» por un hematoma subdural, es decir, dentro del cráneo.

Este punto genera controversia, ya que en los días previos Maradona había estado internado en otra institución que consideró que no había urgencia para operarlo.

Los siete acusados enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, que implica haber sido conscientes del riesgo de muerte, y penas de hasta 25 años de prisión.

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