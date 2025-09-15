Marathón, nuevo líder en Honduras tras vencer al Choloma con gol del argentino Messiniti

Tegucigalpa, 14 sep (EFE).- El Marathón venció este domingo por 1-0 al Choloma con gol anotado por el argentino Nicolás Messiniti y asumió el liderato del torneo Apertura hondureño.

Choloma fue un difícil rival para el Marathón que dirige el argentino Pablo Lavallén, en un partido que se disputó en el Estadio Yankel Rosenthal, propiedad del nuevo líder del fútbol hondureño, aunque con un partido más que su escolta más cercano, Olimpia, al que le arrebató el primer lugar.

El gol de Messiniti es el sexto en su cuenta personal en el campeonato.

El triunfo dejó al Marathón con 18 puntos después de nueve partidos disputados, mientras que Olimpia es segundo con 17.

Marathon cumple este año el centenario de su fundación.

En el primer partido de este domingo, Olancho venció como local por 2-1 a Platense y se situó en la tercera posición con 15 unidades.

El sábado, Motagua, que tiene como timonel al español Javier López, rescató un encuentro que perdía ante Universidad Pedagógica y logró empatar 3-3 a pocos minutos del final.

López asumió la dirección de Motagua a partir de la cuarta jornada, después de las tres consecutivas que sufrió el club con el argentino-hondureño Diego Vázquez, lo que le costó el puesto en el banquillo.

Con el entrenador español Motagua, el segundo equipo más popular de Honduras, que ahora ocupa la séptima casilla con 11 puntos, ha ganado tres partidos y empatado dos.

El Juticalpa, cuarto en la tabla con catorce enteros, de visita se impuso por 2-3 al Victoria.

La jornada se completará el lunes con el partido entre Génesis, con su recién nombrado nuevo entrenador, el portugués Fernando Mira, y Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos.

Real España, uno de los cuatro mejores equipos del fútbol hondureño, descendió a la octava posición con diez puntos, mientras que su rival de turno ocupa la novena, con seis. EFE

