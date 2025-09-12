Marathón empata con Platense y deja en riesgo el liderato en Honduras

Tegucigalpa, 11 sep (EFE).- Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, empató este jueves 1-1 con Platense, y aunque conservó el liderato, con quince puntos, lo dejó en riesgo a falta de un partido de la octava jornada del torneo Apertura hondureño.

Marathón se fue en ventaja a los 8 minutos con gol del argentino Nicolás Messiniti, quien lleva cinco goles en la competición.

Platense, equipo revelación del torneo, tuvo un mejor desempeño en el segundo tiempo y empató apenas 3 minutos después de la reanudación a través de Carlos Pérez, quien remató una pelota rechazada por el portero del Marathón, el panameño César Samudio.

El Platense, dirigido por Raúl Cáceres, pudo haber conseguido un mejor resultado si Ofir Padilla no hubiera fallado un penalti, que contuvo Samudio.

De haber ganado Platense, también le hubiera arrebatado el liderato a Marathón, objetivo que buscará el viernes Olimpia, que se enfrentará con Génesis.

Un triunfo de Olimpia le dejaría al frente de la clasificación del torneo Apertura, en el que participan once equipos.

El miércoles, Motagua, dirigido por el español Javier López, vapuleó a domicilio por 0-3 a Choloma.

Con López, quien asumió la dirección del Motagua a partir de la cuarta jornada, luego de tres derrotas consecutivas que anticiparon la destitución del argentino Diego Vázquez, el equipo ha empatado un partido y ganado tres.

Victoria, con el colombiano John Jairo López como su nuevo entrenador, ganó en el debut por 3-1 a Real España, del costarricense Jeaustin Campos.

López sustituyó al mexicano David Patiño, quien después de un buen desempeño en el pasado torneo Clausura, en el Apertura los resultados no se dieron y fue separado después de seis derrotas.

En el primer partido de la octava fecha, Universidad Pedagógica y Olancho empataron 1-1.

El resultado dejó a Olancho en la cuarta posición, con doce unidades, mientras que al Universidad Pedagógica en la quinta, con once. EFE

