Marathón gana y se mantiene segundo en el Apertura de Honduras

Tegucigalpa, 8 nov (EFE).- El Marathón se afianzó este sábado en el segundo lugar del torneo hondureño Apertura al vencer por 1-0 a Platense, en partido de la decimonovena jornada.

Con el argentino Pablo Lavallén en el banquillo, Marathón se impuso a Platense con gol de Rubilio Castillo cuando el juego estaba finalizando.

Lo malo para Marathón fue la expulsión de su goleador Rubilio Castillo, por doble amonestación.

El resultado le permite a Marathón seguir en la segunda casilla, con 36 unidades, y acechando a Olimpia, líder del torneo, con 37.

En el segundo cotejo, Real España escaló al tercer lugar, con 25 unidades, al imponerse de visita por 0-2 a Victoria, que sigue hundido en el último con cinco.

Los goles de Real España, que dirige el costarricense Jeaustin Campos, fueron anotados por el defensa panameño Daniel Aparicio, y Jhow Benavidez, su capitán, de lanzamiento de penalti.

Victoria, de la mano del colombiano John Jairo López, ha sumado un triunfo y dos empates en 16 partidos disputados.

Con el triunfo, Real España desplazó a Olancho al cuarto lugar.

El segundo partido en el inicio de la fecha 19, entre Olancho y Universidad Pedagógica, finalizó con empate 1-1.

El gol del Universidad Pedagógica, que fue primero en anotar, lo convirtió Félix García, mientras que el de Olancho el uruguayo Rodrigo de Oliveira.

El resultado dejó a Olancho en el cuarto lugar con 23 puntos, mientras que a Universidad en el sexto, con 21.

La jornada se completará el domingo con Génesis-Olimpia y Motagua-Choloma.

Génesis, que es noveno en la clasificación con 13 unidades, buscará en casa sacarle un buen resultado al líder Olimpia, que dirige el uruguayo Eduardo Espinel.

Motagua, que está en la quinta casilla con 22 puntos, apostará por saltar a la cuarta, ante Choloma, que ha caído a la décima, con once.

De los once equipos que compiten en el Apertura hondureño, Juticalpa, séptimo con 20 unidades, descansará en la decimonovena fecha. EFE

