Marathón gana y sigue tras el rastro del líder Olimpia

2 minutos

Tegucigalpa, 1 nov (EFE).- Marathón derrotó este sábado por 2-1 a Olancho con un doblete de Rubilio Castillo y se afianzó en el segundo puesto de la clasificación, a un punto del líder Olimpia en el comienzo de la fecha 17 del torneo Apertura de Honduras.

El primer gol llegó al minuto 36, tras un preciso centro del argentino Nicolás Messiniti que Castillo convirtió en el 1-0. En la segunda mitad, el uruguayo Rodrigo de Olivera empató, pero Marathón recuperó el control del juego y aseguró la victoria con un cabezazo de Castillo tras un córner ejecutado por Alexys Vega.

Marathón, bajo el mando del argentino Pablo Lavallén, suma 33 puntos y está a un solo punto de Olimpia.

Real España cayó por 4-3 ante Juticalpa en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

Real España se adelantó primero con un cabezazo del colombiano Yeison Moreno, pero el uruguayo Nicolás Gómez igualó en el minuto 44 y Nixon Cruz volvió a poner en ventaja al Real España en el 45.

En el segundo tiempo, Juticalpa reaccionó, el argentino Ramiro Rocca igualó en una jugada polémica por mano, y Josué Villafranca puso el 3-2. Darixon Vuelto empató 3-3 con un potente remate desde fuera del área.

La victoria de Juticalpa llegó en el tiempo de compensación, cuando Norman Gabriel sentenció el 4-3 con un letal contragolpe.

Al cierre de la jornada sabatina, Motagua, dirigido por el español Javier López, se impuso por 2-1 a Victoria.

Denis Meléndez puso adelante a Motagua a pase del panameño Jorge Luis Serrano. El argentino Rodrigo Gómez filtró un pase para Jefryn Macías, quien envió un centro rasante que Serrano transformó en el 2-0.

Victoria recortó diferencias a través de Kesdy Sevilla.

La jornada cerrará el domingo con los partidos Génesis-Choloma y Platense-Olimpia. EFE

