Marathón golea al Génesis y se pone a un punto del líder Olimpia en Honduras

Tegucigalpa, 18 oct (EFE).- Marathón goleó este sábado a Génesis por 3-0 en el comienzo de la decimoquinta jornada del torneo Apertura hondureño y quedó provisionalmente a un punto del líder Olimpia.

El equipo dirigido por el argentino Pablo Lavallén mostró solidez y contundencia en un encuentro que comenzó parejo, pero que terminó dominando con autoridad.

En el tiempo añadido del primer tiempo, Alexy Vega remató desde el borde del área para colocar el balón en el ángulo izquierdo.

Sobre el final, Samuel Elvir tomó un rebote fuera del área y con un remate cruzado marcó el segundo tanto de Marathón, que jugó con diez desde el minuto 71 por la expulsión del panameño Iván Anderson.

Apenas 3 minutos después Rubilio Castillo sentenció el encuentro al aprovechar un error del guardameta de Génesis Esaú Flores.

Marathón llegó a 27 puntos y quedó a un punto del líder Olimpia, que el domingo chocará con Juticalpa.

En el segundo partido de la jornada, Universidad Pedagógica y Platense empataron a un gol.

El encuentro se suspendió durante 25 minutos en la primera mitad debido a una tormenta eléctrica que activó el protocolo de seguridad en el estadio Emilio Williams de Choluteca.

En la segunda parte llegaron los goles. Los universitarios abrieron el marcador con una rápida jugada de contragolpe que apuntaló Enrique Vázquez.

Carlos Pérez igualó con un cabezazo.

Platense es cuarto con 19 puntos y Universidad Pedagógica es séptima con 17.

Real España, dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, vapuleó por 3-0 a Choloma en el Estadio Francisco Morazán.

El panameño Daniel Aparicio, Brayan Moya y Nixon Cruz sentenciaron el encuentro.

Real España llegó a 22 puntos y escaló al tercer lugar que ocupaba Olancho. EFE

