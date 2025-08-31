Marathón vence a Olimpia y es nuevo líder en Honduras

2 minutos

Tegucigalpa, 30 ago (EFE).- El Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, asumió este sábado el liderato del torneo Apertura hondureño al vencer por 2-0 al Olimpia, del uruguayo Eduardo Espinel, en el inicio de la séptima jornada.

De local en San Pedro Sula, los dirigidos por Lavallén sorprendieron al Olimpia con su primer gol cuando transcurría el primer minuto de juego.

Cristian Sacaza, con un potente remate de derecha, puso a ganar a su equipo, aprovechando una pelota que le llegó tras un rechazo de cabeza de un defensa del Olimpia, dentro del área.

El gol de Sacaza, de buena factura, marcaba el fin de un invicto del Olimpia, que llevaba seis partidos sin perder en el torneo local, más otros cuatro en la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf, en la que esta semana terminó de primero en el grupo D.

El Olimpia, que no jugó con sus titulares en el medio campo, fue superado en volumen de juego por Marathón, que al minuto 56 aumentó la ventaja con gol de cabeza de Damin Ramírez.

Finalizando el partido el veterano Jerry Bengtson envió desviado un potente remate frente a la portería del Marathón, que igualó en puntos, 14, con el Olimpia, superándolo solamente por un gol de diferencia.

En el primer partido del sábado, los locales del Génesis se impusieron por 1-0 al Victoria y sumaron su sexta victoria al hilo, mientras que su rival perdió su segundo encuentro.

La jornada continuará el domingo cuando el Motagua, que el viernes cumplió 97 años de fundación, recibirá al Real España, en el segundo clásico de la jornada.

Dirigido por el español Javier López, Motagua buscará su segundo triunfo en la competición, en la que además ha empatado un juego y perdido los primeros tres, de cinco disputados.

El Real España, con el costarricense Jeaustin Campos, también apostará por ganar su cuarto partido en un intento por situarse entre los primeros cuatro de la clasificación.

El Juticalpa recibirá al Universidad Pedagógica y el Platense al Choloma. EFE

gr/gbf

(foto)