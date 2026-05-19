Marathón y Motagua jugarán la final del torneo Clausura de Honduras

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Tegucigalpa, 18 may (EFE).- El Marathón y el Motagua disputarán la final del torneo Clausura del fútbol de Honduras, en una serie que no solo definirá al campeón, sino que enfrentará en los banquillos al argentino Pablo Lavallén y al español Javier López.

El partido de ida se jugará el día 21 en San Pedro Sula, donde el Marathón ejercerá de anfitrión ante el Motagua, en una serie que supone la quinta final entre ambos clubes.

El Motagua, conocido como las ‘Águilas’, selló su pase tras imponerse este lunes por 2-1 al modesto Génesis, dirigido por el portugués Fernando Mira.

El equipo de López tomó ventaja temprano con un tanto de Giancarlo Sacaza (m. 7), pero el Génesis igualó por medio de Carlos Arzú (m. 14).

Fue Jhon Clever Portillo quien, al minuto 47, sentenció el triunfo que confirmó el liderato del Motagua en su grupo de la fase triangular, por encima del Olancho y el propio Génesis, que estaba obligado a empatar para clasificar a su primera final en la primera división.

Con 19 títulos desde la fundación de la Liga Profesional en 1965, el Motagua buscará en esta serie alcanzar su vigésima corona.

Por su parte, el Marathón, denominado el ‘Monstruo’, aseguró su presencia en la final tras empatar a un gol con el Real España en el clásico de San Pedro Sula.

El argentino Brian Farioli adelantó al equipo verdolaga en el minuto 26, un tanto decisivo que le permitió asegurar el liderato de su grupo y dejar fuera de la competición tanto al Real España como al Olimpia, vigente campeón.

El empate de Real España llegó al minuto 71, cuando el argentino David Sayago conectó de cabeza un preciso centro de tiro libre ejecutado por Jhow Benavídez.

A pesar de la paridad, el resultado fue suficiente para que el Marathón mantenga firme su objetivo de conquistar el décimo título de liga en su historia.

La final del Clausura hondureño se decidirá en partido de vuelta el próximo día 24 en el Estadio José de la Paz Herrera de Tegucigalpa, donde el Motagua cerrará la llave como local.

El Marathón y el Motagua, junto al Real España y al Olimpia, dirigidos por el costarricense Jeaustin Campos y el uruguayo Eduardo Espinel, respectivamente, son considerados los cuatro mejores equipos del fútbol hondureño. EFE

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