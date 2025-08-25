Marathón y Olancho empatan y siguen a la sombra del líder Olimpia
Tegucigalpa, 24 ago (EFE).- Marathón empató este domingo 1-1 con Olancho, y ambos equipos se mantuvieron a la sombra del líder del torneo Apertura hondureño, Olimpia, que goleó por 3-1 a Platense y tiene 14 puntos de 18 posibles.
A pesar del empate, Marathon, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, permanece en el segundo puesto a con 11 unidades, las mismas que Olancho, que es tercero por tener un saldo goleador inferior.
El uruguayo Rodrigo de Olivera puso en ventaja a Olancho a los 32 minutos tras un preciso centro desde la banda izquierda, pero en el 89 Alexy Vega (m. 89) dejó todo igual.
Juticalpa escaló hasta el cuarto puesto al derrotar por 2-0 a Real España, un duro revés para el conjunto sampedrano que aspiraba a recortar distancias con el líder, Olimpia, actual campeón del fútbol hondureño.
David Mendoza y Elian Matute aseguraron los tres puntos para Juticalpa.
Dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, Real España lo intentó con Jonathan Róchez y Ever Alvarado, pero no logró inquietar la portería de Juticalpa, custodiada por Denovan Torres.
Choloma venció el sábado por 2-1 a Génesis, con goles del nacional Axel Alvarado y del colombiano Leider Anaya. William Moncada descontó para Génesis.
Motagua, que tiene al español Javier López como timonel, consiguió su primer triunfo del torneo al imponerse por 1-0 al Victoria, dirigido por el mexicano David Patiño con un gol del argentino Mathías Vázquez. EFE
