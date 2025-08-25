The Swiss voice in the world since 1935

Marathón y Olancho empatan y siguen a la sombra del líder Olimpia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tegucigalpa, 24 ago (EFE).- Marathón empató este domingo 1-1 con Olancho, y ambos equipos se mantuvieron a la sombra del líder del torneo Apertura hondureño, Olimpia, que goleó por 3-1 a Platense y tiene 14 puntos de 18 posibles.

A pesar del empate, Marathon, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, permanece en el segundo puesto a con 11 unidades, las mismas que Olancho, que es tercero por tener un saldo goleador inferior.

El uruguayo Rodrigo de Olivera puso en ventaja a Olancho a los 32 minutos tras un preciso centro desde la banda izquierda, pero en el 89 Alexy Vega (m. 89) dejó todo igual.

Con el empate, Marathón, que tiene al argentino Pablo Lavallén en el banquillo y descontó por medio de Alexys Vega, se mantuvo en la segunda plaza con 11 unidades, las mismas que Olancho, que por diferencia de goles ocupa el tercer lugar.

Juticalpa escaló hasta el cuarto puesto al derrotar por 2-0 a Real España, un duro revés para el conjunto sampedrano que aspiraba a recortar distancias con el líder, Olimpia, actual campeón del fútbol hondureño.

David Mendoza y Elian Matute aseguraron los tres puntos para Juticalpa.

Dirigido por el costarricense Jeaustin Campos, Real España lo intentó con Jonathan Róchez y Ever Alvarado, pero no logró inquietar la portería de Juticalpa, custodiada por Denovan Torres.

Choloma venció el sábado por 2-1 a Génesis, con goles del nacional Axel Alvarado y del colombiano Leider Anaya. William Moncada descontó para Génesis.

Motagua, que tiene al español Javier López como timonel, consiguió su primer triunfo del torneo al imponerse por 1-0 al Victoria, dirigido por el mexicano David Patiño con un gol del argentino Mathías Vázquez. EFE

ac/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
22 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR