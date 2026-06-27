Marc Guéhi: «Jugar un Mundial no es un sueño hecho realidad, es más que un sueño»

Compartir

1 minuto

East Rutherford, 26 jun (EFE).- El futbolista de la selección inglesa Marc Guéhi aseguró este viernes que disputar una Copa del Mundo es «más que un sueño» y espera «poder inspirar» a todos los niños de Costa Marfil, país donde nació.

«Nunca esperé llegar aquí. No es un sueño hecho realidad, es más que un sueño. Es emocionante y una gran responsabilidad. No por mí, sino por todos los niños de Costa de Marfil. Espero poder inspirarlos», expresó Guéhi en la rueda de prensa previa al Panamá-Inglaterra de este sábado en la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

En el duelo contra Croacia, Guéhi sustituyó a John Stones en el minuto 87, mientras que ante Ghana disputó todo el encuentro como titular. Fue el mejor valorado del partido en portales estadísticos como Sofascore.

«Todos los partidos son importantes para mí. Yo asumo el papel que me toque», afirmó.

Guéhi fichó por el Manchester City este enero a cambio de unos 23 millones de euros, procedente del Crystal Palace. A sus 25 años, el central nacido en Costa de Marfil disputa su primer Mundial.

Inglaterra buscará ganar a una ya eliminada Panamá, como ya hizo en Rusia 2018 endosándole una goleada de 6-1, y pasar como primera del grupo L.

Ghana, que jugará contra Croacia, podría terminar primera si vence a Croacia y consigue una diferencia de goles mejor que los ingleses, por mucho los Three Lions sumen los tres puntos. EFE

jta/hbr

(foto) (vídeo)