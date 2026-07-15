Marc Guehi: «No se trata solo de Messi, tienen a otros grandes jugadores»

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Atlanta (EE.UU.), 14 jul (EFE).- Marc Guehi, defensa de Inglaterra, consideró este martes que defender ante Leo Messi no será el único reto para su equipo en la semifinal del Mundial de este miércoles en Atlanta contra Argentina.

«Messi es un gran jugador, quizás de los mejores. Lo daremos todo, pero no es solo él; hay otros jugadores que lo apoyan. Nos enfocamos en nosotros», dijo Guehi en la zona mixta organizada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Guehi manifestó su total confianza en el trabajo que ha venido haciendo Inglaterra con Tuchel en el banquillo.

«Tuchel hizo un gran trabajo. Estamos contentos por tenerle con nosotros. Aportó mucho a nivel de energía. Creó un equipo con una unión y confianza, y todos estamos con él. Estamos felices por tenerlo», dijo. EFE

am/car