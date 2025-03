Marc Márquez: «Es un gran honor igualar a victorias con una leyenda como Nieto»

Redacción deportes, 16 mar (EFE).- El español Marc Márquez, que consiguió su segunda victoria consecutiva de la temporada en el Gran Premio de la República Argentina de MotoGP y la nonagésima de su carrera deportiva, aseguró que «es un gran honor» igualar en número de victorias «con una leyenda» como su compatriota Ángel Nieto.

«Él fue quien abrió las puertas al motociclismo español en el campeonato del mundo y es un orgullo igualar con él, pero hoy también estoy emocionado con el gran nivel que ha mostrado (su hermano) Álex, porque estaba pilotando de una manera súper fluida, súper fino y muy rápido y con un gran paso por curva», recuerda el líder del mundial.

«En un momento de la carrera me llevé un buen susto y pensé ‘bueno, hoy habrá que conformarse con un segundo puesto’. Pero en la segunda parte de la carrera, con el neumático gastado le iba dando caza, me sentí cómodo y decidí atacar, y si bien el primer ataque no fue perfecto, en el segundo me fue mucho mejor y tengo que decir que ha sido un fin de semana perfecto», afirmó el ocho veces campeón del mundo.

«Tengo que dar de nuevo las gracias al equipo porque han trabajado muy bien ya que no me sentí cómodo desde el principio. Hemos sufrido, pero lo hemos hecho de la manera correcta, porque hemos extraído el máximo potencial del fin de semana», explicó Marc Márquez en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

Marc Márquez comentó que su hermano tenía «una puesta a punto para mantener un paso por curva suave y fluir mejor», mientras que la suya «ha estado centrada en las grandes frenadas». «Ese es mi punto fuerte, y cuando estaba detrás era capaz de frenar como a mí me gusta, pero él estaba fluyendo muy bien en las curvas en todo momento», explicó.

«He estado siempre en la curva seis, que es una curva a la izquierda en la que pensaba que era imposible que fuera más rápido él, pero sí que lo fue, y entonces comencé a trazarla de distintas maneras y no me la quitaba de la cabeza para saber cómo la podía mejorar», reconoció Marc Márquez. EFE

