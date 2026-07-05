Marcas en México impulsan campaña “no inglés” contra Inglaterra

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Ciudad de México, 5 jul (EFE).- Varias marcas de alimentos, moda, automóviles, limpieza y entretenimiento se sumaron este fin de semana en redes sociales a la campaña “no inglés”, una acción de mercadotecnia con tono humorístico para apoyar a la selección mexicana antes de su partido mundialista contra Inglaterra.

La iniciativa, impulsada por la cuenta “Fútbol a lo Vualá”, llamó a empresas y creadores a adaptar temporalmente su comunicación digital, evitar palabras en inglés y castellanizar nombres, productos o expresiones vinculadas con sus marcas.

En varias de éstas empresas, el llamado rige hasta el lunes y se dirige a comunidades de aficionados, clientes y consumidores.

Entre las publicaciones atribuidas a las marcas aparecen The North Face, que se presenta como “La Cara Norte”; Nissan, que firma como “El Tío Nissan”; KFC, que usa “Pollo Frito Kentucky”; OfficeMax, que pide ser llamada “Oficina Máxima”, y Mitsubishi Motors, que asegura que mientras juegue México no usará “llave inglesa”.

La campaña también incluyó juegos de palabras con productos.

Nissan propuso llamar “Sendero X” al X-Trail, “Patadas” al Kicks, “Frontera” al Frontier, “Encontrador de caminos” al Pathfinder y “Marzo” al March.

Quaker afirmó que, “como muestra de apoyo”, las ‘overnight oats’ quedaban prohibidas y que todos desayunarían “avena trasnochada”.

Otras marcas adaptaron sus identidades con referencias futboleras o culinarias.

Scrub Daddy México se presentó como “Tallapapi”, la cadena de tiendas 7-Eleven México pidió ser llamado “Siete Once”, Chubbies Burger se transformó en “Gorditos Hamburguesas” y Prudence anunció que dejaría temporalmente ese nombre para convertirse en “Prudencia”.

El tono de las publicaciones fue mayoritariamente lúdico. Pizza Hut recomendó cambiar la salsa inglesa por morita y afirmó que “no es personal. Es fútbol”, mientras Innovasport dijo apoyar “a todos los que soñamos con el histórico pase a Cuartos”.

Los 49ers de San Francisco pidieron ser llamados “Los Cuarenta y Nueves de San Francisco”, en tanto que el llamado también alcanzó a Burger King como “El Rey de la Hamburguesa”, Dairy Queen como la “Reina de los Lácteos”, Subway que se denominó “Metro”, mientras que Little Caesars pasó a ser “pequeño César”, New Era a “Nueva Era” y Carls Jr a Carlitos y la Estrella Feliz”.

Aunque el ejercicio es temporal mostró cómo marcas con presencia en México aprovecharon el partido contra Inglaterra para sumarse a la conversación digital y al apoyo a la selección mexicana. EFE

jsm/jl