Separatista suizo muere en España 08 de abril de 2020 - 09:44 El autodenominado “terrorista” Marcel Boillat, líder de un movimiento de los años sesenta por la separación de la región suiza del Jura del cantón de Berna, murió en España a los 91 años, la noche del domingo al lunes. Boillat formó en 1962 el Frente de Liberación del Jura (FLJ) en pro de la independencia del cantón más joven de Suiza. El FLJ cobró fama también por sus contundentes tácticas durante la lucha por la independencia en las décadas de 1960 y 1970. Entre otras medidas, incendió varias granjas que el cantón de Berna había vendido al ejército suizo para convertirlas en instalaciones militares. Boillat fue arrestado en 1964 y sentenciado a ocho años de prisión en 1966. Pero un año después escapó y huyó a España. El activista, que ha sido citado en los medios de comunicación describiéndose a sí mismo como un “terrorista retirado”, regresó al Jura por primera vez en 1987 después de que Suiza retirara su solicitud de extradición a España. Su última visita conocida a la región fue en noviembre de 2019. En su exilio, Boillat comenzó a pintar y hace seis años algunas de sus obras se exhibieron en el Jura, donde sigue siendo una figura venerada. La cuestión separatista no ha desaparecido del todo en el Jura. El año pasado, un tribunal anuló una votación en la ciudad de Moutier, que había decidido trasladar a la comunidad del cantón de Berna a la administración del Jura.