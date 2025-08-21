Marcelo Díaz, de la U de Chile, lamenta que los hinchas fueran “brutalmente agredidos”

4 minutos

Santiago de Chile, 21 ago (EFE).- El mediocampista de Universidad de Chile Marcelo Díaz mostró su pesar este jueves por la violencia contra los hinchas del club que aseguró fueron “brutalmente agredidos” en el partido del miércoles ante el Independiente por la Copa Sudamericana que fue cancelado, y señaló la “poca garantía de seguridad” del club local.

“Estamos con mucha tristeza, tenemos mucha pena por lo ocurrido en Argentina y muy preocupados por nuestra gente, quienes han sido brutalmente agredidos como se ha visto”, señaló a la prensa a la llegada del plantel azul al aeropuerto de Santiago.

El partido cancelado por la Confederación Sudamericana de Fútbol corresponde al duelo de vuelta por los octavos de final del torneo internacional, que se detuvo cuando estaba igualado 1-1 en el minuto 48, debido a los incidentes que dejaron 22 heridos y 111 detenidos, 109 de ellos chilenos, según cifras de autoridades argentinas.

El futbolista, quien es un referente de la ‘Generación Dorada’ de la selección chilena, bicampeona de América en 2015 y 2016, señaló que el club argentino organizó un “evento deportivo con muy poca garantía de seguridad”.

“Al final, de hecho, todos los hinchas de Independiente entraron a la cancha, otros entraron a pegarle a nuestros hinchas que se estaban retirando del estadio y que lamentablemente no lo pudieron hacer y son los mayores afectados”, comentó.

Díaz afirmó que se trata de “una situación que no puede volver a ocurrir y que nosotros no tenemos que normalizar, leía declaraciones de su presidente en vez de preocuparse por la integridad física y humana de todos los hinchas se estaba preocupando por cosas futbolísticas, cosa que hoy lo más importante es la vida humana de todos”.

El volante calificó de “repudiables” las declaraciones del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, y reiteró que “hubo muy poca seguridad para todos los que estábamos en el estadio no tan solo para los hinchas de la U, los jugadores de ambos clubes, sino para todos”.

El jugador se refirió a la situación de un compañero del plantel Nicolás Guerra, quien en medio de la crisis solicitó información a través de sus redes sociales por un familiar que se encontraba en el estadio y que se supo luego que está en el grupo de los hinchas chilenos bajo custodia policial.

“Sí, te va a afectar si tienes un familiar detenido, pero afortunadamente pues lo que sabemos es que está bien. Vino (Guerra) de buen ánimo y lo que también nos ayuda es que quedó gente de nuestra delegación en Argentina preocupándose de todos nuestros hinchas”, explicó.

Díaz informó que el plantel no se entrenará la tarde de este jueves en vista del partido que tienen programado por la liga chilena para este domingo como locales ante Everton por la fecha 21.

El capitán del equipo azul, Charles Aránguiz, también se había manifestado a través de sus redes sociales donde expresó el sentir del equipo con una “profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente” y reiteró que lo deportivo “queda en segundo plano”.

“Estamos preocupados por el estado de salud de todos nuestros hinchas que fueron brutalmente agredidos. No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan pronto volver a sus hogares”, agregó.

El mediocampista chileno Felipe Loyola, quien juega en Independiente, también se expresó en redes sociales: “Lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba”.

“Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia”, cerró. EFE

mjr/jm/car