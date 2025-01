Marcha de afines a Morales llega a La Paz con pedidos de renuncia a Luis Arce por crisis económica

Varios miles de campesinos y obreros afines al expresidente Evo Morales llegaron este lunes a La Paz, luego de una marcha de cuatro días, para protestar por la crisis económica y para pedir la renuncia del presidente Luis Arce.

«Queremos que el gobierno de una vez por todas resuelva, que regule los precios en el tema de la canasta familiar», expresó durante la marcha Leonardo Loza, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y estrecho colaborador de Morales.

El legislador «evista» dijo que son «más de 5.000 (personas) en la marcha», mientras el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, aseguró por separado que «es una marcha que aproximadamente aglutina a 2.300 personas».

Los manifestantes comenzaron la caminata el pasado viernes desde el poblado de Patacamaya, a unos 100 km al sur, rumbo a La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Queremos «que se vaya el gobierno porque no ofrece ninguna solución a la crisis y la economía está hecha trizas», dijo a la AFP Rodolfo Machaca, dirigente del ala «evista» del MAS.

Con banderas bolivianas y «wiphalas», el multicolor y ajedrezado símbolo de los indígenas, los manifestantes protestan por la crisis económica y el incremento del costo de vida.

La inflación cerró en 2024 con un acumulado anual de 9,9%, el más alto en los últimos 16 años.

También piden una solución a la escasez de combustibles y de dólares en el mercado financiero, que se ha agudizado desde el año pasado a raíz de que el gobierno casi ha agotado sus reservas internacionales para subvencionar la importación de diésel y gasolina.

Visiblemente cansada, Elvira Aguilar, de 67 años, llega a La Paz tras una marcha que considera dura, en la que algunas mujeres caminaban golpeando ollas y latas.

«Estamos luchando por nuestros hijos. No alcanza el dinero, todo es caro, no se come bien», se queja.

– «Emboscada» a policías –

Según Machaca, rodearán la plaza de armas, donde se encuentran las oficinas de Arce y el palacio Legislativo. No se moverán del lugar hasta que sus demandas sean atendidas, aseguró.

En la plaza de armas hay decenas de policías antimotines que han cortado todo paso de vehículos y personas, constató la AFP.

«Este gobierno ya no tiene solución. Y lo único que queremos como bolivianos, y todos los movimientos sociales, es que este gobierno renuncie», dice Reynaldo Ezequiel, dirigente del MAS en Santa Cruz.

Del Castillo denunció en conferencia de prensa que tres policías fueron heridos, cuando un contingente de uniformados «fue emboscado» con disparos al dirigirse a La Paz, por la ruta que utilizaban los manifestantes.

El ministro afirmó que los manifestantes también atacaron con armamento de fuego a dos buses de turistas que iban de Potosí a la sede de gobierno.

«Este grupo de personas ha realizado al menos diez disparos (…) y dos personas resultaron heridas», agregó.

– Marcha sin Evo –

La marcha se produce en medio de las irreconciliables posiciones entre Morales y Arce, que se disputan el liderazgo del oficialismo y la candidatura presidencial de la izquierda para las elecciones de agosto, aunque el exmandatario y líder cocalero fue inhabilitado por la justicia.

Según los sectores que marchan, unas 150 personas continúan con detención preventiva, tras los bloqueos de caminos de los seguidores de Morales contra Arce que se produjeron entre octubre y noviembre de 2024.

La marcha no cuenta con la presencia de Morales, de 65 años, quien la sigue a la distancia, resguardado en su fortín político en el Chapare, una zona cocalera del centro del país.

Contra él pesa una orden fiscal de aprehensión que la policía no ha podido cumplir hasta ahora, en el marco de una investigación por su presunta relación con una menor de edad en 2015 y con la que según la fiscalía tuvo una hija.

