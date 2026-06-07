Marcha en memoria de Lyhanna, la niña de 11 años cuya muerte sacude sistema judicial galo

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París, 7 jun (EFE).- Una marcha blanca se celebrará este domingo en Fleurance (suroeste) en memoria de Lyhanna, la niña de 11 años cuya muerte ha provocado una fuerte conmoción en Francia y reabierto el debate sobre presuntas disfunciones en la cadena judicial en la gestión de denuncias por violencia sexual contra menores.

Los padres de la menor han anunciado que estarán en la movilización, prevista a las 15.00 horas locales, y han pedido que los alcaldes de la zona que les acompañaron desde el inicio de la búsqueda de su hija desaparecida el 29 de mayo a la salida del colegio estén junto a ellos en el homenaje.

Su cuerpo fue localizado el pasado jueves 4 de junio e identificado un día después gracias a pruebas de ADN.

Se espera la asistencia de unas 5.000 personas en este municipio del Gers, de unos 6.000 habitantes, donde la conmoción sigue siendo profunda tras el hallazgo el pasado jueves del cuerpo de la pequeña en un silo de grano de una explotación agrícola abandonado situado cerca de Puycasquier, a unos 15 kilómetros del lugar de la desaparición, y donde el sospechoso de su desaparición trabajó en el pasado.

El principal sospechoso, Jérôme Barella, de 41 años, es el padre de una amiga de la víctima y acumula al menos cinco denuncias por agresiones sexuales contra menores, algunas archivadas y otras aún en curso. Según los investigadores, la menor habría subido a su vehículo tras salir del colegio el pasado 29 de mayo.

El sospechoso fue detenido a las pocas horas de la desaparición de la niña, tras identificar los investigadores múltiples contradicciones en su declaración, está bajo investigación por secuestro y privación de libertad e ingresó en prisión preventiva.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció el viernes que el caso ha revelado «fallos» en el sistema judicial y una «disfunción» en el tratamiento de denuncias previas contra el sospechoso. «No podemos aceptar lo que ha pasado; no podemos decir a la familia que todo funcionó bien, porque no es cierto», declaró durante una visita oficial a Montenegro.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pidió disculpas públicas el mismo día «en nombre de la justicia» a la familia y al conjunto de la ciudadanía, al admitir que «el sistema judicial no protegió a Lyhanna». En una entrevista televisiva, habló de un «fallo masivo» en el seguimiento de las denuncias contra Barella y advirtió de posibles sanciones si se confirman negligencias o malas prácticas profesionales.

El titular de Justicia señaló además que existen alrededor de tres millones de denuncias pendientes de tramitación en comisarías y unidades de gendarmería en Francia, de las cuales unas 70.000 corresponden a violaciones o agresiones sexuales. El ministro anunció su intención de priorizar estos casos y convocó este lunes a los fiscales generales del país en París para analizar la situación.

El lunes por la tarde están previstas manifestaciones ante tribunales en toda Francia en homenaje a la menor, así como en protesta por el tratamiento judicial de su caso y de otros similares.

Varias asociaciones feministas y de víctimas exigen una reforma integral de las instituciones. «No se trata de un incidente aislado. Es un fallo sistémico de nuestras instituciones», denunció en sus redes sociales la Fundación de Mujeres, que exige «una ley integral contra la violencia sexual contra mujeres y niños».

Otras, como France Victimes, señalan que alrededor del 73 % de las denuncias de violencia sexual contra menores son desestimadas, a menudo por falta de pruebas. EFE

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