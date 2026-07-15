Marcha en Washington defenderá derecho al voto en aniversario del discurso de Luther King

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Washington, 15 jul (EFE).- Líderes estadounidenses de derechos civiles han convocado una marcha en Washington en defensa del derecho al voto el próximo 28 de agosto, cuando se cumplen 63 años del día en el que Martin Luther King Jr. pronunció el célebre discurso «Tengo un sueño».

A la «Marcha en Washington 2026: Defendamos el Voto», organizada por la Red de Acción Nacional del reverendo Al Sharpton, se ha sumado también Martin Luther King III, varios grupos de derechos civiles y a la congresista, Yvette Clarke, presidenta del Caucus Negro de la Cámara de Representantes.

La convocatoria se centrará en protestar por una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en abril en el caso Luisiana vs. Callais en la que se debilitaba una parte esencial de la Ley de Derecho al Voto al evitar que se use para que los estados creen distritos donde las minorías puedan elegir a sus candidatos.

El fallo, que recibió una oleada de críticas de organizaciones de derechos civiles, supone reducir la representación de ciudadanos afroamericanos en el Congreso.

Algunos estados del sur del país, como Alabama, han cambiado sus mapas electorales de manera que las minorías pueden ver mermada su presencia en el Capitolio.

En la página de la convocatoria, los organizadores aseguran que quieren «honrar el legado» de sus antepasados y regresar » al lugar donde un cuarto de millón de estadounidenses lucharon en defensa del empleo y la libertad».

Además de «proteger el sueño», parafraseando a Martin Luther King Jr. y de apelar al valor de la unidad del país, la organización de la marcha entiende que el derecho al voto «es la fuente de todo nuestro poder» y que «ante los desafíos que enfrenta en todo el país» la convocatoria intenta «protegerlo para cada ciudadano».

La Marcha en Washington del 28 de agosto de 1963 fue una gran manifestación a la que acudieron entre 200.000 y 300.000 personas en la Explanada Nacional, convirtiéndose en una de las protestas políticas más importantes de la historia de Estados Unidos. EFE

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