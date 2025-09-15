Marcha por derechos humanos en El Salvador en el día de la independencia centroamericana

afp_tickers

2 minutos

Cientos de activistas marcharon este lunes en El Salvador para exigir la liberación de los presos políticos y de detenidos que aseguran son inocentes en el marco de la «guerra» emprendida por el presidente Nayib Bukele contra las pandillas.

Unos 1.500 activistas participaron en una bulliciosa y colorida marcha por calles del centro de San Salvador, en paralelo al desfile militar que conmemoraba los 204 años de la independencia centroamericana.

«Vivos se los llevaron, vivos los queremos», corearon los manifestantes que llevaban pancartas y retratos de activistas presos, entre ellos el de la abogada Ruth López. Algunos también portaban banderas palestinas.

La abogada López, de 47 años, era jefa de la unidad anticorrupción de la reconocida oenegé Cristosal y fue detenida el 18 de mayo acusada por la fiscalía de enriquecimiento ilícito.

El 1 de julio, la organización Amnistía Internacional declaró «presos de conciencia» a López, al abogado ambientalista Alejandro Henríquez y al líder campesino José Ángel Pérez.

Los manifestantes también gritaron consignas por la liberación de detenidos que aseguran son inocentes y que fueron arrestados en el marco de la guerra contra las pandillas, que Bukele lanzó en marzo de 2022.

La policía y el ejercito han detenido a unos 89.000 presuntos pandilleros en estos tres años y medio, aunque unos 8.000 han sido liberados, según cifras oficiales.

Sin embargo las organizaciones de derechos humanos denuncian abusos en la lucha contra las pandillas y afirman que hay miles de inocentes tras las rejas.

bur-fj/jjr/cjc