Marco Bellocchio empieza a rodar la serie sobre un sonado error judicial en Italia

2 minutos

Roma, 25 sep (EFE).- El cineasta italiano Marco Bellocchio ha empezado el rodaje de su nueva serie, ‘Portobello’, sobre uno de los más sonados errores judiciales del país, por el fue encarcelado injustamente el periodista Enzo Tortora en 1983 acusado de connivencia mafiosa.

Las grabaciones han comenzado en Roma y luego se trasladarán a las regiones de Lombardía (norte) y Campania (sur) y la isla de Cerdeña (este), según confirmaron este miércoles las productoras ‘Our films’, ‘Cavac Films’ y ‘The Apartment’.

Bellocchio continuará de este modo retratando el poder, a veces en la sombra, como ha hecho desde sus inicios con ‘Sbatti il mostro in prima pagina’ (1972), en la que revelaba las conexiones entre la prensa y la política, hasta ‘Buongiorno, notte’ (2003), sobre el secuestro y asesinato en 1978 del expresidente Aldo Moro o más recientemente con ‘Il traditore’ (2019) sobre la ‘Cosa Nostra’.

‘Portobello’ -el nombre de uno de los programas del protagonista- retomará la historia de Enzo Tortora (Fabrizio Gifuni) uno de los periodistas mas populares en la televisión italiana que en 1983 fue imputado de graves delitos como el tráfico de drogas o la pertenencia a la mafia napolitana ‘Camorra’.

El presentador televisivo acabó en prisión hasta que en 1986 su inocencia quedó demostrada y el Tribunal Supremo lo absolvió definitivamente en 1987. Un año más tarde murió.

«Tortora sufrió una gran injusticia: arrestado, procesado y condenado, fue completamente absuelto tras una larga odisea judicial. Era un luchador pero su batalla le hizo enfermar y morir. No haré de él un santo, sino que excavaré en él en una serie porque una película no puede contener toda la historia», ha declarado en un comunicado Bellocchio, que el próximo año cumplirá seis décadas de carrera tras su debut con ‘I pugni in tasca’ (1965). EFE

