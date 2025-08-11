The Swiss voice in the world since 1935

Marco Rubio, «triste» por la muerte de Miguel Uribe, demanda justicia con los responsables

Washington, 11 ago (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró este lunes «entristecido» por la muerte del senador colombiano y aspirante presidencial Miguel Uribe en un atentado hace dos meses y demandó justicia para los responsables del atentado.

«Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables», transmitió Rubio en un breve mensaje en su cuenta de X.

Uribe Turbay, de 39 años, estaba ingresado desde el 7 de junio, día del atentado, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada, según informó su esposa, María Claudia Tarazona.

Rubio condenó en su momento, en los «términos más enérgicos posibles», el atentado contra Uribe Turbay por significar una «amenaza directa a la democracia y el resultado de la retórica violenta izquierdista proveniente de los más altos niveles del gobierno Colombiano». EFE

