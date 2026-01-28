Marco Rubio: «Queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática»

Washington, 28 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles que el objetivo de la Administración de Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro es lograr una «Venezuela amigable, estable, próspera y democrática».

El jefe de la diplomacia estadounidense se expresó así durante una audiencia en el Senado para explicar la política de Estados Unidos sobre Venezuela tras el ataque del 3 de enero en Caracas que se saldó con el derrocamiento y la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores. EFE

