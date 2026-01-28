Marco Rubio: Estados Unidos no está preparando ninguna acción militar en Venezuela
Washington, 28 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles que la Administración de Donald Trump no tiene intención de llevar a cabo un nuevo ataque en Venezuela, aunque no descarta ninguna opción si la presidenta interina, Delcy Rodríguez, no coopera con Washington.
«Les puedo asegurar con total certeza que no estamos preparando ni tenemos la intención ni esperamos tener que tomar ninguna acción militar en Venezuela en ningún momento», subrayó Rubio durante su intervención en el Senado para informar de los planes del Gobierno estadounidense en el país latinoamericano. EFE
