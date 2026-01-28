Marco Rubio advierte con usar la fuerza si Delcy Rodríguez no coopera con EE.UU.

1 minuto

Washington, 28 ene (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que el presidente, Donald Trump, no descarta el uso de la fuerza si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera con Washington.

Así consta en el discurso que el jefe de la diplomacia estadounidense ofrecerá el miércoles ante el Senado para explicar la política de Estados Unidos sobre Venezuela tras el ataque del 3 de enero en Caracas que se saldó con el derrocamiento y captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. EFE

er/mrs