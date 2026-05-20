Marco Rubio advierte que EE.UU. no permitirá que el Gobierno de Bolivia sea derrocado

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Washington, 20 may (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este miércoles su respaldo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, frente a las protestas que sacuden el país y advirtió que Washington no permitirá que el Gobierno boliviano sea derrocado.

«Que nadie se confunda: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente», declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en redes sociales. EFE

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