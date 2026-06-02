Marco Rubio advierte que los cárteles mexicanos podrían usar sus drones contra EE.UU.

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Washington, 2 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este martes de que los cárteles mexicanos del narcotráfico disponen de drones que podrían ser utilizados para atacar en territorio estadounidense.

Durante una audiencia ante el Senado estadounidense, Rubio señaló que «los cárteles mexicanos están utilizando drones para atacarse entre sí» y avisó de que existe la posibilidad de que «en algún momento podrían usarlos» contra los intereses estadounidenses.

El Gobierno de Donald Trump ha catalogado a los principales cárteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como organizaciones terroristas y ha presionado al Gobierno de México para que acepte ataques estadounidenses contra los grupos criminales mexicanos, algo que la presidenta, Claudia Sheinbaum, rechaza por considerar que vulneraría la soberanía de su país.

La mandataria mexicana pidió este martes al embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, que “respete los asuntos internos” de México, después de que el diplomático hiciera un llamamiento para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

El cruce de mensajes se da en un contexto de tensión entre los dos países, que se acrecentó desde que EE.UU. acusó a diez altos cargos mexicanos, entre ellos, el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de delitos de narcotráfico y posesión de armas. EFE

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