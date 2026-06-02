Marco Rubio advierte que los carteles mexicanos podrían usar sus drones contra EE.UU.

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Washington, 2 jun (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este martes de que los carteles mexicanos del narcotráfico disponen de drones que podrían ser utilizados para atacar en territorio estadounidense.

Durante una audiencia ante el Senado estadounidense, Rubio señaló que «los carteles mexicanos están utilizando drones para atacarse entre sí» y denunció que existe la posibilidad de que «en algún momento podrían usarlos» contra los intereses estadounidenses.

La Administración de Donald Trump ha catalogado a los principales carteles mexicanos, como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como organizaciones terroristas y ha presionado al Gobierno de México para que acepte ataques estadounidenses contra los grupos criminales en territorios estadounidenses, algo que la presidenta, Claudia Sheinbaum, rechaza por considerar que vulneraría la soberanía de su país.

La mandataria mexicana pidió este martes al embajador Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, que “respete los asuntos internos” de México, luego de que el diplomático hiciera un llamado para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

El cruce de mensajes se da en un contexto ríspido entre los dos países, una tensión que se acrecentó desde que EE.UU. acusó a diez funcionarios mexicanos, entre ellos, el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de crímenes de narcotráfico y posesión de armas. EFE

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